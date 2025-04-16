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Топ-менеджер Rambler&Co возглавил Общественный совет при Россотрудничестве

Андрея Цыпера избрали председателем Общественного совета при Россотрудничестве
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Rambler&Co

На заседании Общественного совета при Россотрудничества 15 апреля избрали нового председателя — им стал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер. Он возглавит работу по поддержке международного сотрудничества.

Общественный совет формируется Россотрудничеством совместно с Общественной палатой РФ на конкурсной основе. В его состав входят представители культуры, медиа и бизнеса.

«Для меня большая честь возглавить Общественный совет при Россотрудничестве, благодарю за оказанное доверие. Деятельность Россотрудничества в нынешних обстоятельствах как никогда актуальна и важна, со своей стороны я приложу все необходимые усилия для эффективной реализации поставленных задач», — заявил Цыпер.

Избрав нового председателя, Совет обсудил подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, перспективы работы Русских домов за рубежом и другие вопросы в сфере международного сотрудничества.

До Андрея Цыпера Общественный совет при Россотрудничестве возглавлял предприниматель и член координационного совета ассоциации «Деловая Россия» Игорь Чайка. В марте президент России Владимир Путин назначил его заместителем руководителя Россотрудничества.

Ранее в Россотрудничестве заявили о поиске компромисса в вопросе Русского дома в Азербайджане.

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