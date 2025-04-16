Прием отправлений с товарами для США остановили в Гонконге

Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США из-за пошлин

Почта Гонконга приостанавливает прием почтовых отправлений, содержащих товары, направляемые в США. Об этом сообщается на сайте почтовой службы.

«Почта Гонконга определенно не будет взимать никаких так называемых тарифов от имени США и приостановит прием почтовых отправлений, содержащих товары, предназначенные для США», — говорится в сообщении.

Для наземной доставки решение вступает в силу с 16 апреля. Что касается авиапочты — с 27 апреля.

За отправку посылки в США граждане Гонконга должны «платить непомерные и необоснованные сборы», отметили в службе и добавили, что другие почтовые отправления, содержащие только документы без товаров, не будут затронуты.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что США намерены предложить странам-партнерам сократить экономическое и торговое сотрудничество с Китаем в обмен на снижение американских пошлин.

Ранее в Белом доме рассказали о мнении Трампа по торговому спору с Китаем.