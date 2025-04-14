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Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов

NYT: Китай остановил поставки редкоземельных металлов и магнитов в США
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Виталий Безруких/РИА Новости

Китай приостановил экспорт редкоземельных магнитов и металлов, что может повлиять на поставки в США. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, отгрузки продукции были остановлены в китайских портах на фоне подготовки новой системы экспортного контроля. После ее внедрения, определенные иностранные компании могут навсегда лишиться доступа к китайским поставкам.

При этом редкоземельные магниты составляют лишь небольшую часть от общего объёма экспорта Китая в США.

2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт. Базовая ставка установлена на уровне 10%, однако для стран с высоким торговым профицитом в отношениях с США применяются повышенные тарифы. По данным Управления торгового представителя, ставки рассчитывались индивидуально с целью устранения дефицита в торговом балансе.

КНР резко отреагировала на инициативу США. Как заявила официальный представитель министерства коммерции Китая Хэ Юнцянь, Пекин «никогда не смирится с давлением и запугиванием» и готов принять решительные меры для защиты своих интересов.

Ранее директор по исследованиям аналитической компании Dragonomics Артур Кребер заявлял, что США могут потерпеть неудачу в торговом противостоянии с Китаем.

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