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На счетах экс-редактора российского Playboy арестовано 30 млн рублей

ТАСС: на счетах экс-редактора Playboy Ляпорова арестовано 30 млн рублей
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Depositphotos

На счетах обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшего редактора российского отделения Playboy Владимира Ляпорова арестовано 30 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Он был главным редактором российской версии журнала Playboy с 2007 по 2009 год. Также он возглавлял центр стратегических коммуникаций «РФ-Медиа» и работал политологом. Деятельность центра «РФ-Медиа» направлена на продвижение российских производителей на мировом и внутреннем рынке, содействие их интеграции в глобальную экономику и популяризацию современной русской культуры.

15 апреля Ляпорова обвинили в хищении более 50 млн рублей посредством мошенничества в особо крупном размере. По данным следствия, противоправную деятельность он осуществлял под предлогом инвестирования в компании London Legal Capital и Prime Westminster LTD.

Ранее в отношении бывшего директора компании «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского возбудили уголовное дело о растрате.

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