Bloomberg назвал укрепившийся рубль самой доходной валютой мира

Bloomberg: укрепившийся на 38% рубль стал самой доходной валютой мира

Российский рубль стал самой доходной валютой мира, с начала года укрепившись по отношению к доллару на 38% на внебиржевых торгах. Об этом, ссылаясь на данные экономистов, сообщает Bloomberg.

По мнению экспертов, рубль, в отличие от многих других валют развивающихся рынков, не испытывает давления из-за оттока капитала, вызванного уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов.

Кроме того, свою роль в увеличении привлекательности российской валюты для инвесторов сыграло заметное потепление отношений между Москвой и Вашингтоном.

Эксперты отмечают, что сейчас нет четких причин для ослабления рубля, и факторы, поддерживающие российскую валюту, вероятно, сохранятся и дальше.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американский доллар занимал роль главного защитного актива десятки лет, но хаотичная политика президента Дональда Трампа и начало им торговой войны со всем миром привели к тому, что евро начал вытеснять американскую валюту в этом качестве.

Ранее названо неочевидное последствие укрепления рубля.