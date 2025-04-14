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Названо неочевидное последствие укрепления рубля

Moneyman: укрепление рубля привело к падению спроса на гаджеты, мебель и одежду
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Укрепление рубля с начала 2025 года привело к падению спроса россиян на займы для покупки товаров длительного пользования. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В январе 2025 года в общем объеме доля займов на указанные цели в среднем составляла 13,9%. По итогам февраля 2025 года она сократилась в полтора раза, или до 9,3% (-4,6 п.п.). Тенденция на снижение продолжилась и в марте, по итогам первых трех недель данного месяца показатель составил 7,6%, что в 1,8 раза меньше, чем в январе. В январе средневзвешенный курс доллара составлял 103,4 рубля, а в феврале — уже 92,7 рубля. За первые три недели марта он снизился до 86,7 рубля.

«Под товарами длительного пользования подразумеваются электронные гаджеты, мебель, техника для дома, предметы одежды. Для определенной части граждан, имеющих потребность, но тянущих с покупкой, периоды ослабления нацвалюты становятся стимулом активизироваться — из-за опасений подорожания таких товаров. В периоды же укрепления рубля они находятся в своем «обычном» состоянии и предпочитают с покупками повременить. Дополнительно сказывается изменение привычек граждан в обращении с такими товарами», — отметил гендиректор Moneyman Артем Быков.

Исследование было проведено в апреле на основе 100 тыс. займов по всей России.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже занимать деньги на чрезвычайные ситуации и еду.

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