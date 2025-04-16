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В Петербурге объявили тендер на выявление ЛГБТ-лиц и привлечение их к тестированию на ВИЧ

В Петербурге «Центр СПИД» объявил тендер на поиск и тестирование ЛГБТ-лиц на ВИЧ
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Shutterstock

Петербургский «Центр СПИД и инфекционных заболеваний» планирует выделить 3,9 млн рублей на выявление, консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию ЛГБТ-персон («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Подрядчику предстоит наладить контакт с людьми, практикующими нетрадиционные сексуальные отношения, в различных локациях Санкт-Петербурга — таких как бары, клубы, сауны, улицы и парки — с целью привлечения их к добровольному и анонимному тестированию на ВИЧ. Также исполнителям тендера требуется провести не менее 25 профилактических лекций, организовать работу мобильного пункта тестирования и консультирования, оказывать психологическую помощь тем, у кого будет выявлен положительный результат, и направлять таких граждан в специализированное учреждение — СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний».

По условиям контракта, необходимо охватить тестированием не менее 6 тысяч человек как в мобильных, так и в стационарных пунктах. Кроме того, нужно обеспечить фотофиксацию мероприятий.

В декабре Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость ВИЧ в России за последние 10 лет снизилась на 27%, при этом объемы тестирования на вирус продолжают увеличиваться. По данным ведомства, в России практически исключен риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку благодаря системно принимаемым мерам.

До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что центр начал разработку технологии, с помощью которой можно будет создать вакцину от ВИЧ. По словам эксперта, уже есть определенные успехи, в частности, специалисты научились создавать антигены, которые стимулируют организм вырабатывать антитела к возбудителям инфекции.

Ранее россиянка случайно узнала, что на маникюре ее заразили ВИЧ.

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