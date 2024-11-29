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В России начали разработку технологии для создания вакцины от ВИЧ

Гинцбург: центр Гамалеи начал разработку технологии для создания вакцины от ВИЧ

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Нина Зотина/РИА Новости

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России начал разработку технологии, с помощью которой можно будет создать вакцину от ВИЧ. Об этом РИА Новости сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Мы начали разрабатывать технологию, которая позволяет создавать антитела широкой специфичности. В первую очередь для РНК-содержащих быстроменяющихся вирусов — это вирус гриппа, ковид и ВИЧ в том числе», — сказал микробиолог.

Гинцбург добавил, что центр уже имеет успехи в данном направлении. В частности, по его словам, специалисты научились создавать антигены, которые стимулируют организм вырабатывать антитела к возбудителям инфекции.

До этого ученые из американского Института показателей и оценки здоровья выяснили, что с 2010 по 2021 год число новых случаев заражения ВИЧ сократилось почти на 22%, а летальность снизилась на 40%. Исследование охватило 204 страны и территории мира.

26 ноября представители Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД заявили, что СПИД может перестать быть угрозой общественному здравоохранению к 2030 году. По данным организации, сейчас в мире живут 39,9 миллиона человек, у которых диагностировали ВИЧ.

Ранее Мурашко сообщил, что в России заболеваемость ВИЧ и СПИД достигла исторического минимума.

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