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Россиянку заразили ВИЧ на маникюре, она случайно узнала об этом

В Пскове женщина случайно узнала, что ее заразили ВИЧ на маникюре

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USA TODAY NETWORK/Reuters

В Пскове женщина во время обследования случайно узнала, что у нее ВИЧ, которым ее заразили на маникюре. Об этом сообщает городская инфекционная клиническая больница.

Сообщается, что женщина попала в больницу с другим заболеванием, однако во время стандартных обследований выяснилось, что у нее положительный тест на ВИЧ-инфекцию. Россиянка не подозревала о вирусе — никаких симптомов у нее на тот момент не было.

Эпидемиологическая служба провела расследование и выяснила, что заражение, предварительно, произошло по время процедуры маникюра, которую она регулярно делала. При этом женщина призналась, что никогда не интересовалась способами обработки инструментов у мастера.

На данный момент россиянку выписали из стационара и направили к специалистам центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями. Она будет находиться под амбулаторным наблюдением и проходить необходимое лечение.

Ранее нижегородец, заразивший женщину ВИЧ-инфекцией, оказался под следствием.

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