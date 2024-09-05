Путин отметил успехи России в строительстве транспортной инфраструктуры

Россия может и готова строить качественную транспортную инфраструктуру за короткий срок и в большом количестве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства напомнил, что сейчас и на Восточном полигоне железных дорог, и на всех крупных автодорожных объектах страны развернута масштабная работа.

Политик добавил, что своим тяжелым трудом, ответственным подходом к делу специалисты, инженеры, проектировщики из разных регионов России доказывают, что их страна может и готова строить «быстро, много и качественно», реализовывать инфраструктурные, транспортные проекты национального и глобального масштаба.

Президент также заявил, что за последние десять лет на Транссибирской магистрали и Байкало-Амурской магистрали построено более 2 тыс. и улучшено свыше 5 тыс. км пути.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее в кабмине назвали стоимость модернизации Восточного полигона железных дорог.