Премьер-министр Польши выступлением повлиял на котировки польских энергетических компаний

Котировки польских энергетических компаний резко снизились после выступления премьер-министра страны Дональда Туска, в котором он призвал к «реполонизации» экономики, обратив особое внимание на задачи в сфере энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации подчеркивается, что заявления Туска привели к резкому падению стоимости акций польских энергетических компаний с государственным участием. По данным на 15:00 мск, котировки акций Польской энергетической группы (PGE) снизились на 9%, а компании Tauron — на 7%.

15 апреля Туск в ходе выступления на форуме новых технологий в Варшаве объявил об окончании эры «наивной глобализации». Он добавил, что на смену этому приходит «экономический национализм».

Он добавил, что капитал «имеет национальность, экономика имеет национальность, менеджер компании, которая управляется государством, имеет национальность».

Также Туск заявил, что Польша не хочет просто быть солидарна с Украиной, она планирует заработать на восстановлении страны после завершения военного конфликта.

Ранее премьер Польши обвинил Россию в планах по расширению военной активности.