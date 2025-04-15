Экономист объяснил рост цен на жилье

Стоимость жилья растет из-за картельного сговора застройщиков, которые не хотят понижать цены, заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, строительные компании не планируют понижать стоимость квартир и искусственно поддерживают ее на высоком уровне. В дальнейшем, предполагает он, цены на недвижимость, напротив, будут только расти.

Как почеркнул Зубец, речь о рыночном росте цен не идет, тем не менее под это повышение подтягивается и недвижимость вторичная. При этом количество вторичной недвижимости на рынке резко сокращается.

На этой неделе в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость» сообщили, что средняя стоимость новых студий в российских городах-миллионниках по итогам марта 2025 года составила 5,5 млн рублей. Медианная цена новых однокомнатных квартир достигла 7,2 млн рублей, двухкомнатных — 10,2 млн рублей, трехкомнатных — 13,4 млн рублей. Подорожали все типы квартир. Наиболее ощутимый рост цен на квартиры зафиксирован в Москве, Волгограде, Уфе, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Красноярске, Воронеже.

Ранее стало известно, за какие квартиры готовы переплачивать москвичи.