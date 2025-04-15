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В России подорожали квартиры

«Яндекс Недвижимость»: по итогам марта в России подорожали все типы квартир
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Средняя стоимость новых студий в российских городах-миллионниках по итогам марта 2025 года составила 5,5 млн рублей, рассказали по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».

Медианная цена новых однокомнатных квартир достигла 7,2 млн рублей, двухкомнатных — 10,2 млн рублей, трехкомнатных — 13,4 млн рублей. Подорожали все типы квартир.

«В конце зимы и начале весны на рынке первичной недвижимости наблюдался рост активности в сделках. В том числе увеличилась и доля сделок с использованием программ рассрочки от застройщиков. Это свидетельствует о том, что участники рынка адаптировались к текущей ситуации и нашли действенные экономические модели продаж. Рост активности на рынке новостроек в миллионниках повлиял и на средний рост цен — они вышли из стагнации и немного увеличились. За месяц медианная полная цена студий выросла в среднем по всем мегаполисам на 1,4%, однокомнатных квартир — на 0,7%, двухкомнатных — на 1,7%, трехкомнатных — на 1%», — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Наиболее ощутимый рост цен на квартиры зафиксирован в Москве, Волгограде, Уфе, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Красноярске, Воронеже.

Ранее сообщалось, что москвичи готовы переплачивать за квартиры с террасой или окнами в ванных.

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