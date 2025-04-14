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Москвичи готовы переплачивать за квартиры с террасой или окнами в ванных

STONE: 65% опрошенных москвичей готовы переплатить за квартиру с террасой
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Roman Denisov/Global Look Press

Почти все опрошенные москвичи — 91% — считают привлекательными квартиры с нестандартными планировочными решениями, например, террасами или окнами в ванных комнатах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией STONE, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

65% респондентов готовы переплатить за квартиру с террасой. Высокие потолки (от трех метров) оказались на втором месте по популярности — их выбрали 53% респондентов. Замыкает тройку лидеров гардеробная, за которую готовы доплатить 48% участников опроса. Каждый пятый потенциальный покупатель готов увеличить бюджет на покупку квартиры на 20% ради уникальных планировочных решений.

Женщины чаще мужчин выбирают опции, связанные с комфортом и функциональностью: террасы (70% женщин против 60% мужчин) и окна в ванной или гардеробной (32% против 22%). Мужчин больше привлекают визуальные характеристики, например, обзор на две-три стороны света (35% мужчин против 27% женщин).

В опросе приняли участие две с половиной тысячи покупателей новостроек в Москве.

Ранее специалист назвал россиянам несколько причин покупать элитное жилье.

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