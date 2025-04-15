Китайский посол прокомментировал стоимость поставок газа из России через Казахстан

Маршрут поставок газа из России в Китай через Казахстан может оказаться слишком дорогим, заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что поставлять газ через Казахстан не получается из-за того, что там только один газопровод, который переполнен. Чтобы реализовать этот маршрут, китайской стороне потребуется построить новый газопровод, что «дороговато».

Посол добавил, что лучше договориться о поставках по газопроводу «Сила Сибири 2» или поставок сжиженного природного газа (СПГ).

В феврале министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай закупает газ у России в интересах своего народа и считает санкции бесполезными.

В 2024 году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России увеличился на 4% по сравнению с показателем 2023 года. В прошлом году РФ экспортировала 33,6 млн тонн, в то время как прошлый максимальный показатель был зафиксирован в 2022-м и составил 32,9 млн т.

Ранее в Европе начали искать способ окончательно разорвать газовые контракты с РФ.