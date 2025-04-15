Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китайский посол прокомментировал стоимость поставок газа из России через Казахстан

Посол Ханьхуэй: Китай считает дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан
close
Global Look Press

Маршрут поставок газа из России в Китай через Казахстан может оказаться слишком дорогим, заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что поставлять газ через Казахстан не получается из-за того, что там только один газопровод, который переполнен. Чтобы реализовать этот маршрут, китайской стороне потребуется построить новый газопровод, что «дороговато».

Посол добавил, что лучше договориться о поставках по газопроводу «Сила Сибири 2» или поставок сжиженного природного газа (СПГ).

В феврале министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай закупает газ у России в интересах своего народа и считает санкции бесполезными.

В 2024 году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России увеличился на 4% по сравнению с показателем 2023 года. В прошлом году РФ экспортировала 33,6 млн тонн, в то время как прошлый максимальный показатель был зафиксирован в 2022-м и составил 32,9 млн т.

Ранее в Европе начали искать способ окончательно разорвать газовые контракты с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами