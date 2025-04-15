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В России заявили об угрозе финансового пузыря в одной отрасли

Замглавы NC Logistic Васканян: ситуация в грузоперевозках близка в финпузырю
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Shutterstock

В России на сегодняшний день около 30% грузовой логистической техники находится в состоянии простоя и является невостребованной у участников рынка, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение замглавы компании NC Logistic Артема Васканяна.

Как отметил аналитик, нынешняя ситуация в этом секторе во многом напоминает финансовый пузырь. Рост числа операций в отрасли не подкреплен реальной добавленной стоимостью, пояснил Васканян. Главными причинами подобной ситуации стали заметное падение спроса на подобного рода перевозки и переизбыток транспортных средств.

Во второй половине марта представители логистических компаний сообщили, что в 2025 году проблема кадров кадрового дефицита остается острой для логистической отрасли. Самая чувствительная сфера — линейный персонал. По данным PR-службы Pony Express, сейчас наиболее остро ощущается дефицит линейного персонала. При этом сокращение объемов внутрироссийских перевозок не оказало существенного влияния на ситуацию с кадрами.

Заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев также отмечает дефицит кадров среди складских работников. Так, по информации компании, в 2024 году потребность в складских работниках выросла на 67,9%.

Ранее стало известно, кем подрабатывают россияне в 2025 году.

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