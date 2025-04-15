В Подмосковье запустят выпуск аналога «Тетра Пак»

Российская компания «МолоПак» начнет производить аналог упаковки шведско-швейцарской корпорации «Тетра Пак» на заводе, расположенном в городе Чехове Московской области, пишет газета «Коммерсантъ».

Инициатором строительства завода выступила сама компания «МолоПак». Ожидается, что ежегодная мощность выпуска продукции на заводе составит 1,2 млрд картонных упаковок. Их можно будет использовать для хранения молока, соков и вина емкостью 0,25, 0,33, 0,5 и 2 литра.

«МолоПак» уже получила льготный заем на реализацию проекта — Фонд развития промышленности России предоставил компании 1,3 млрд рублей.

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на российском рынке, от чего россияне выиграют.

Он подчеркнул, что дополнительная конкуренция — это один из важных атрибутов рыночной экономики, и, в отличие от недружественных стран, Россия ее поддерживает и не инициирует введение каких-либо санкций в отношении иностранных компаний, не запрещает торгово-экономические отношения.

Ранее россияне рассказали, когда ждут возвращения зарубежных брендов.