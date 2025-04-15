Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киргизия хочет диверсифицировать закупки нефти

Глава МИД Киргизии заявил, что страна рассматривает покупку нефти не только из РФ
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Киргизия рассматривает покупку нефти не только из России, но и из других источников. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев, передает ТАСС.

«Альтернативные варианты рассматриваются», — ответил Кулубаев на соответствующий вопрос во время заседания комитета по международным делам в парламенте.

Он пояснил, что для Киргизии могут быть доступны варианты покупки нефти из Ирана или Азербайджана, однако Россия пока продолжает поставлять нефть в страну по льготным тарифам. При этом глава МИД Киргизии подчеркнул, что возможность закупать нефтепродукты из других стран появится только после завершения строительства железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан».

На фоне этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российская сторона готова направлять в Китай столько нефти, сколько потребуется этой стране.

Ранее экономист назвал последствия торговой войны США и Китая для России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами