Киргизия хочет диверсифицировать закупки нефти

Глава МИД Киргизии заявил, что страна рассматривает покупку нефти не только из РФ

Киргизия рассматривает покупку нефти не только из России, но и из других источников. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев, передает ТАСС.

«Альтернативные варианты рассматриваются», — ответил Кулубаев на соответствующий вопрос во время заседания комитета по международным делам в парламенте.

Он пояснил, что для Киргизии могут быть доступны варианты покупки нефти из Ирана или Азербайджана, однако Россия пока продолжает поставлять нефть в страну по льготным тарифам. При этом глава МИД Киргизии подчеркнул, что возможность закупать нефтепродукты из других стран появится только после завершения строительства железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан».

На фоне этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российская сторона готова направлять в Китай столько нефти, сколько потребуется этой стране.

Ранее экономист назвал последствия торговой войны США и Китая для России.