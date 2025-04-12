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В МИД заявили, РФ готова обеспечить Китай нефтью на фоне снижения импорта из США

Руденко: РФ готова поставить КНР столько нефти, сколько будет необходимо
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Российская сторона готова направлять в Китай столько нефти, сколько потребуется этой стране. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мы готовы предоставить нефти столько, сколько Китай сможет потребить», — заявил он.

По словам Руденко, китайская сторона будет действовать прежде всего в своих национальных интересах.

В ответ на вопрос о том, будет ли Китай закупать больше российской нефти на фоне снижения импорта из США, замминистра отметил, что вопрос закупок является выбором «китайских друзей».

До этого агентство Bloomberg писало, что поток нефти из США в Китай, скорее всего, сократится практически до нуля из-за эскалации торговой войны между двумя странами. В публикации говорится, что это произойдет в ближайшие месяцы, если нынешний уровень тарифов сохранится.

Также сообщалось, что власти Китая 10 апреля обсудят меры по стимулированию экономики и стабилизации финансового рынка на фоне увеличения пошлин со стороны Вашингтона.

Ранее экономист назвал последствия торговой войны США и Китая для России.

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