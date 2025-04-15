Бизнес в России высказался о возвращении иностранных компаний

Рабочая группа предпринимателей, созданная на базе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), готовит предложения по условиям возобновления деятельности иностранных инвесторов на территории России, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение источников.

В составе рабочей группы, как пишет газета, находятся российские компании, а также Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Отдельные предложения уже подготовили в «Деловой России», Торгово-промышленной палате (ТПП) и «Опорах России» (представляет интересы малого и среднего бизнеса), пишет издание.

Во второй половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на российском рынке, от чего россияне выиграют.

Он подчеркнул, что дополнительная конкуренция — это один из важных атрибутов рыночной экономики, и, в отличие от недружественных стран, Россия ее поддерживает и не инициирует введение каких-либо санкций в отношении иностранных компаний, не запрещает торгово-экономические отношения.

Ранее россияне рассказали, когда ждут возвращения зарубежных брендов.