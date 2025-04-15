Минобороны подало иски на миллиарды рублей к стройподрядчикам

МО подало более 20 исков к стройподрядчикам на сумму свыше 30 млрд рублей

Минобороны России направило в арбитражный суд Москвы к строительным подрядчикам свыше 20 исковых заявлений на общую сумму в 31,1 млрд рублей, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение оборонного ведомства.

В том числе ведомство подало иски к ФГУП «Главное управление специального строительства», ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства», к АО «Главное управление обустройства войск».

Во второй половине марта партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму проект для выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые не могут больше участвовать в боевых действиях в связи с получением ранения, могут ввести предельный срок.

Уточняется, что срок осуществления таких выплат устанавливается каждым государственным органом, контролирующим военную службу, самостоятельно. Такая ситуация зачастую влечет долгое ожидание выплат и, как следствие, жалобы со стороны военнослужащих.

Ранее стало известно, что в России планируют ускорить выплаты семьям участников СВО.