Миллиардер заявил о последствиях «хуже рецессии» из-за тарифов Трампа

Пошлины президента США Дональда Трампа могут обернуться чем-то похуже рецессии, пишут на сайте телеканала CNBC со ссылкой на сообщение основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, миллиардера Рэя Далио.

Как отметил Далио, в настоящее время экономика страны близка к рецессии, но потенциальные риски еще хуже — действия Трампа могут привести к краху денежно-кредитной системы.

По словам миллиардера, беспокоиться стоит о перебоях в торговле, растущем долге США, о том, что развивающиеся мировые державы разрушают международную экономическую и геополитическую структуру. Совокупность этих тенденций, отметил финансист, приведет к крайне разрушительным последствиям.

На прошлой неделе эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщила, что введение новых импортных пошлин США может спровоцировать рост инфляции и падение цен на нефть. По оценке Рокотянской, некоторые страны могут попытаться нивелировать дисбаланс, увеличив закупки американской продукции — в первую очередь газа, нефти и нефтепродуктов. При этом она не исключила, что ряд государств, включая Китай, могут пойти по пути ответных мер.

Ранее были названы последствия импортных пошлин США для рубля.