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В России предложили ввести в УК и УПК понятие «криптовалюта»

Минюст РФ предложил дополнить УК и УПК понятием «криптовалюта»
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Depositphotos

В уголовный и уголовно-процессуальный кодексы России могут добавить понятие «криптовалюта», чтобы облегчить процедуру расследования связанных с ней преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пакет поправок, разработанный Минюстом РФ.

Отмечается, что понятие «криптовалюта» упоминается в некоторых федеральных законах, однако в УК и УПК его нет, а также не обозначен статус цифровой валюты. Все этого осложняет расследование дел, в которых фигурирует криптовалюта.

Документом предлагается признать ее имуществом для целей указанных кодексов. Кроме того, в случае принятия закона следователю либо дознавателю дадут полномочия на изъятие криптовалюты в определенных случаях для недопущения ее сокрытия.

Законопроект уже получил одобрение правительственной комиссии.

10 апреля сообщалось, что специалисты международного экспедитора группы компаний ЕТЕ направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать нормативно-правовую базу для проведения взаиморасчетов с иностранными поставщиками в цифровых валютах, в том числе криптовалюте.

Ранее налоговая служба назвала число легализовавшихся в России майнеров.

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