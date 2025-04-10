Мишустина попросили узаконить расчеты в криптовалюте

Специалисты международного экспедитора группы компаний «ЕТЕ» направили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разработать нормативно-правовую базу для проведения взаиморасчетов с иностранными поставщиками в цифровых валютах, в том числе криптовалюте. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

«ГК «ЕТЕ» предложила правительству внести эти изменения в Гражданский, Налоговый кодексы РФ, а также иные нормативно-правовые акты, включая в том числе федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Среди предложений международного экспедитора — зафиксировать определение правового статуса криптовалюты, а также определить порядок ее выпуска, обращения и бухгалтерского учета, платформу и государственный орган, который будет контролировать операции с валютой. За 2024 год интерес бизнеса к проведению расчетов за рубежом вырос на 40%», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что санкции против российских финансовых учреждений препятствуют расчетам с иностранными поставщиками. В пресс-службе уточнили, что сроки платежей в КНР варьируются от пяти дней до нескольких месяцев. Аналогичная ситуация с задержками наблюдается и в республике Казахстан, сказали в пресс-службе. Там добавили, что сроки прохождения платежей в Казахстан удлиняются с каждым новым санкционным пакетом и составляют минимум две-три недели, в зависимости от кода платежа, банка-получателя и сопроводительных документов.

В пресс-службе отметили, что взаиморасчеты с иностранными компаниями усложняются в большей степени из-за банковских ограничений и геополитических факторов, связанных с санкционной политикой США.

«В 2025 году ситуацию осложняет включение в проверки Америки не только крупных банков Китая, но и муниципальных. Малейшее подозрение на связь плательщика с Россией приведет к отказу кредитной организации в зачислении платежа на расчетный счет получателя и его возврату, длительность которого может занимать от двух-трех недель до нескольких месяцев. Согласно законодательству, с криптовалютой можно проводить любые сделки, связанные с куплей-продажей, передавать в залог, менять, но расплачиваться за купленный товар нельзя, поскольку на территории РФ официальной денежной единицей является рубль», — заключили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что российским компаниям разрешены международные расчеты в криптовалюте, и это позволяет решить проблемы с зарубежными платежами, но несет риски для бизнеса из-за отсутствия нормативно-правовой базы.

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