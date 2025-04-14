В России снизилась средняя максимальная ставка по вкладам

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, по итогам первой декады текущего месяца снизилась на 0,23%, до 20,05% годовых. Об этом сообщается на сайте Центрального банка РФ.

Российский ЦБ на заседании 21 марта третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Банк России объяснил свое решение тем, что текущее инфляционное давление уменьшилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части.

До этого бывший заместитель министра экономики России, доктор экономических наук Алексей Ведев заявил, что российские банки уменьшают ставки по вкладам для граждан по двум причинам: неизменная ключевая ставка Центробанка, которая не оправдала ожидания банков об удорожании денег, а также удешевление облигаций федерального займа.

Ранее россиянам дали совет, как выбрать самый выгодный вклад.