Экономист назвал причину снижения банками России ставок по вкладам

Российские банки уменьшают ставки по вкладам для граждан по двум причинам, которые в беседе с изданием «Абзац» назвал бывший замминистра экономики, доктор экономических наук Алексей Ведев.

«Во-первых, Центробанк перед Новым годом оставил неизменной ключевую ставку. Не оправдались ожидания банков об удорожании денег. Во-вторых, неизменность «ключа» сказалась на рынке облигаций. Подешевели как короткие, так и длинные облигации федерального займа», — объяснил экономист.

Иными словами, финансовые организации не хотят уходить в минус, имея пассивы дороже активов, поэтому снижают доходность депозитов для россиян, заключил эксперт.

В январе и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина сообщила, что Центральный банк может сохранить или даже снизить ключевую ставку на заседании совета директоров регулятора в феврале, несмотря на то, что в январе инфляция продолжает свой рост.

Ранее в ЦБ рассказали, когда наступит пик годовой инфляции.