Путин заявил о росте промышленного производства в России

Сотни новых предприятий появились в России за последние годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время запуска новых промышленных объектов в регионах, передает ТАСС.

«Среди них — настоящие промышленные гиганты», — отметил глава государства.

В качестве примера российский лидер привел горно-металлургический комбинат «Удокан» в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области и «Запсибнефтехим» в Тюменской области.

По словам Путина, промышленное производство в РФ растет. Президент обратил внимание, что положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, которые «развиваются с опережением».

До этого российский лидер счел странной закупку продукции из древесины за границей. По словам Путина, ситуация меняется к лучшему, но не так быстро, как хотелось бы. Президент обратил внимание, что власти страны будут делать все для поддержки предприятий, производящих изделия из древесины.

Ранее назвали товары, за которыми россияне чаще всего летают в другие страны.