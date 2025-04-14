Предсказано будущее курса доллара к рублю

В перспективе ближайших нескольких месяцев доллар вернется к стоимости в 85-88 рублей, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение директора сервиса Купец CRM Анны Анисимовой.

По ее словам, ослабление доллара до 80,9 рубля является временным и не создает оснований для устойчивого укрепления российской валюты.

Она объяснила, что доллар снизился к рублю из-за общей слабости американской валюты на международных рынках на фоне нарастающей нестабильности торговой политики США. А именно резкое повышение импортных тарифов по решению Дональда Трампа в рамках нового витка торговой войны, особенно с Китаем и странами Северной Америки, вызвало недоверие инвесторов и усиление волатильности на валютных рынках, считает эксперт.

На этой неделе онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman представил результаты исследования, согласно которым укрепление рубля с начала 2025 года привело к падению спроса россиян на займы для покупки товаров длительного пользования.

В январе 2025 года в общем объеме доля займов на указанные цели в среднем составляла 13,9%. По итогам февраля 2025 года она сократилась в полтора раза, или до 9,3% (-4,6 п.п.). Тенденция на снижение продолжилась и в марте, по итогам первых трех недель данного месяца показатель составил 7,6%, что в 1,8 раза меньше, чем в январе. В январе средневзвешенный курс доллара составлял 103,4 рубля, а в феврале — уже 92,7 рубля. За первые три недели марта он снизился до 86,7 рубля.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара и юаня к лету.