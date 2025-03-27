Бывшая компания группы Danone резко нарастила выручку

Выручка Health & Nutrition — одного из крупнейших российских производителей свежих молочных продуктов и растительных альтернатив — по итогам 2024 года выросла на 21,6%, а объемы производства — на 20,6% (показатели заметно выше среднерыночных). Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

«Компания занимает лидирующие позиции на рынке натуральных молочных продуктов и продуктов на растительной основе. До сентября 2023 года она работала как часть группы Danone в России, а затем сменила название на «Эйч энд Эн» (Health & Nutrition). Доля компании на российском рынке молочной продукции в денежном выражении по итогам 2024 года составила 13,2%. Инвестиции в развитие Health & Nutrition в 2024 году превысили 7 млрд рублей. Средства направлялись на обновление производственного и IT-оборудования, расширение мощностей и маркетинговые инициативы», — следует из сообщения.

Отмечается, что в течение года компания вывела на рынок 30 новых продуктов. Среди наиболее заметных — греческий йогурт «Простоквашино», безлактозная линейка «Актибио» и двухслойные десертные творожки «Даниссимо». Все новинки демонстрируют рост продаж выше 20%.

В сообщении говорится, что Health & Nutrition остается одним из крупнейших закупщиков сырого молока в России — сотрудничает с более чем 300 фермерскими хозяйствами. В 2024 году объемы закупок выросли на 14,3% и достигли 95 тыс. тонн молока ежемесячно.

Компания активно реализует проекты по импортозамещению — уже локализовано более 20 компонентов, включая упаковку и ингредиенты. Более 94% упаковки производится в России, часть — закупается у партнеров в Китае и ОАЭ.

В сообщении заключается, что экспорт — одно из приоритетных направлений деятельности компании. В 2024 году были налажены регулярные поставки продукции в страны СНГ и ближнего зарубежья — Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Монголию. Начались отгрузки ультрапастеризованного молока «Простоквашино» в Китай. Ведутся тестовые поставки в ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию.

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