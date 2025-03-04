Министр экономики Франции оценил возможность конфискации активов РФ

Возможное изъятие активов РФ является нарушением международного права со стороны ЕС, заявил в эфире телеканала France Info глава министерства экономики Франции Эрик Ломбар.

«Это станет шагом, который противоречит международным соглашениям, подписанным Францией и Евросоюзом. <...> Я хотел бы напомнить, что мы не находимся в состоянии войны с РФ», — отметил министр.

Ломбар допустил, что часть замороженных российских активов можно будет использовать, если соответствующие положения будут прописаны в мирном соглашении по Украине, однако изъять эти средства нельзя.

В конце февраля ряд стран ЕС, в частности Италия, Португалия, Испания и Венгрия, выступили против предоставления €20 млрд помощи Украине за счет замороженных активов РФ.

В поддержку выделения помощи Украине на таких условиях выступают прибалтийские страны, а также Швеция, Дания и Польша. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявлял, что использование российских активов позволит ЕС компенсировать прекращение поставок военной помощи Украине от США.

Ранее стало известно, что Европа приостановила разработку нового пакета военной помощи Киеву из-за Венгрии.