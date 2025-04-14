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Дачников предупредили о разрушающем бетон растении

Депутат Чаплин: корни клена ясенелистного могут разрушить бетон
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Клен ясенелистный (Acer negundo), растущий на дачных участках, может представлять угрозу для домов и других построек, предупредил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Никита Чаплин в беседе с Life.

По его словам, мощная корневая система этого растения может разрушать бетонные основания. Также угрозу представляет девичий виноград (Parthenocissus quinquefolia). Он может активно разрастись, проникнуть под кровлю и разрушить ее. Еще одно опасное растение — ива белая (Salix alba), корни которой активно ищут воду и могут повредить водопроводные трубы и дренажные системы.

В первой половине апреля компания «Росгосстрах» и финансовый маркетплейс «Сравни» представили результаты совместного исследования, согласно которому более половины — 59% — опрошенных россиян часто переживают за безопасность дачи после отъезда. Еще 41% тревожатся о состоянии загородного жилья время от времени.

Больше всего хозяев дач тревожат риски взлома и кражи имущества (75%), незакрытые окна или двери (43%), а также работающие электроприборы (42%). Кроме этого, у 31% россиян значительное беспокойство вызывают пожары в банях. А невыключенные плиты, камины или печи заставляют переживать 29% респондентов.

Ранее россиянам представили дрон для борьбы с борщевиком.

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