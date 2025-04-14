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На Западе рассказали, что доллар столкнулся с новой угрозой из-за пошлин США

Bloomberg: евро вытесняет доллар в качестве защитного актива
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Нина Зотина/РИА «Новости»

Евро вытесняет доллар в качестве защитного актива, выступая в роли «тихой гавани» для инвесторов на фоне введения США пошлин на иностранные товары. Об этом пишет агентство Bloomberg.

На торгах 11 апреля 75% опционных сделок по евро заключались с ожиданием дальнейшего укрепления европейской валюты. Трейдеры не исключают, что в ближайшее время евро подорожает до 1,2 доллара — самый высокий показатель с середины 2021 года.

«Евро становится главным бенефициаром слабости доллара по мере того, как инвесторы переоценивают его роль в мировой финансовой системе», — пишет Bloomberg.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

9 апреля Соединенные Штаты Америки приостановили действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее Трамп раскрыл, сколько США зарабатывают политикой пошлин.

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