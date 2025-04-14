Основатель хедж-фонда предупредил об угрозе мировой экономике из-за пошлин Трампа

Последствия политики президента США Дональда Трампа поставят под угрозу мировую экономику. Об этом заявил основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио в эфире Meet the Press на канале NBC.

«Сейчас мы находимся на этапе принятия решения и очень близки к рецессии. И я беспокоюсь о чем-то худшем, чем рецессия, если с этим не справиться должным образом», — заявил он.

По словам миллиардера, большое беспокойство вызывают сбои в торговле, растущий долг США и развивающиеся мировые державы, которые разрушают экономическую структуру, сложившуюся со времен окончания Второй мировой войны.

Он добавил, что Соединенные Штаты переходят от многосторонности, которая является типом американского мирового порядка, к одностороннему мировому порядку.

До этого доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова заявила, что власти США могут попытаться использовать Россию, как «сырьевую базу», поэтому ей не нужно идти на уступки с американской стороны, например, в части снятия санкций.

Ранее стали известны риски для экономики России из-за тарифной войны Трампа.