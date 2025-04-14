Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Основатель хедж-фонда предупредил об угрозе мировой экономике из-за пошлин Трампа

Основатель Bridgewater Далио предупредил «о чем-то хуже рецессии» из-за пошлин
close
Kevin Mohatt/Reuters

Последствия политики президента США Дональда Трампа поставят под угрозу мировую экономику. Об этом заявил основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates миллиардер Рэй Далио в эфире Meet the Press на канале NBC.

«Сейчас мы находимся на этапе принятия решения и очень близки к рецессии. И я беспокоюсь о чем-то худшем, чем рецессия, если с этим не справиться должным образом», — заявил он.

По словам миллиардера, большое беспокойство вызывают сбои в торговле, растущий долг США и развивающиеся мировые державы, которые разрушают экономическую структуру, сложившуюся со времен окончания Второй мировой войны.

Он добавил, что Соединенные Штаты переходят от многосторонности, которая является типом американского мирового порядка, к одностороннему мировому порядку.

До этого доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова заявила, что власти США могут попытаться использовать Россию, как «сырьевую базу», поэтому ей не нужно идти на уступки с американской стороны, например, в части снятия санкций.

Ранее стали известны риски для экономики России из-за тарифной войны Трампа.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами