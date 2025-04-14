Рублю спрогнозировали резкое ослабление к доллару

Курс российской валюты может резко опуститься к доллару при длительном сохранении глобальных взаимных пошлин, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на прогноз доцента РЭУ имени Плеханова Анастасии Прикладовой.

Как отметила Прикладова, ужесточение таможенной политики США уже привело к значительному снижению мировых цен на нефть. В среднесрочной перспективе это может негативно повлиять на стоимость российской валюты. Взаимные пошлины, введенные Вашингтоном и Пекином, с большой долей вероятности приведут к замедлению темпов роста экономики КНР, считает аналитик. В результате потребность Пекина в энергоресурсах (преимущественно в нефти) может упасть, что еще сильнее ударит по глобальным котировкам сырья.

На этой неделе онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman представил результаты исследования, согласно которым укрепление рубля с начала 2025 года привело к падению спроса россиян на займы для покупки товаров длительного пользования.

В январе 2025 года в общем объеме доля займов на указанные цели в среднем составляла 13,9%. По итогам февраля 2025 года она сократилась в полтора раза, или до 9,3% (-4,6 п.п.). Тенденция на снижение продолжилась и в марте, по итогам первых трех недель данного месяца показатель составил 7,6%, что в 1,8 раза меньше, чем в январе. В январе средневзвешенный курс доллара составлял 103,4 рубля, а в феврале — уже 92,7 рубля. За первые три недели марта он снизился до 86,7 рубля.

Ранее экономист спрогнозировал курс доллара и юаня к лету.