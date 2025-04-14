Аналитик рассказала, что будет с курсом рубля из-за торговых войн

Аналитик Прикладова: курс доллара может вырасти до 100 рублей из-за пошлин США

Курс американского доллара может вырасти до 100 рублей из-за пошлин США. Об этом РИА Новости рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова.

По ее словам, такой сценарий возможен при длительном сохранении глобальных взаимных пошлин.

Прикладова подчеркнула, что пошлины США уже привели к значительному снижению мировых цен на нефть, и в среднесрочной перспективе этот фактор может негативно сказаться на курсе рубля.

До этого директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко рассказал, что на этой неделе доллар будет стоить 83-86 рублей, евро — 95-98 рублей.

Также кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что к лету юань подорожает до 12 рублей, а доллар — до 90 рублей. Вероятность роста их курсов выше, чем падения.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предупредил о долларе по 100 рублей.