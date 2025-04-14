Спрогнозированы курсы доллара и евро на эту неделю

На этой неделе доллар будет стоить 83-86 рублей, евро — 95-98 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

Он отметил, что рубль относительно стабилен. По мнению финансиста, оптимизма российскому рынку способен добавить недавний визит спецпосланника президента США в Россию.

«При этом снижение нефтяных цен из-за опасений глобальной рецессии — не на стороне национальной валюты. Мировые рынки, где многие участники предпочитают занять выжидательную позицию, находятся в зоне повышенной волатильности на фоне непредсказуемости тарифной политики президента США Дональда Трампа. Здесь в фокусе — резкая 90-дневная пауза в пошлинах США по отношению к ряду стран. В условиях неопределенности дальнейшего развития событий в экономике США все чаще звучат прогнозы о вероятности ФРС пойти на такой шаг, как понижение ставок», — сказал Тимошенко.

По его словам, это оказывает давление на курс американского доллара. Европейская валюта, напротив, на контрасте может укрепиться, уточнил финансист. Он добавил, что на стороне евро, в том числе, налоговые стимулы Германии и вероятные перспективы по совместному ответу Европы и Китая на тарифное давление США.

14 апреля курс доллара составил почти 84 рубля, евро — около 95 рублей.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал курс доллара и юаня к лету.