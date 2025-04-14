В Москве выросла цена на жилье для богатых

«Метриум»: 1 кв. м новостроек бизнес-класса в Москве за год подорожал на 16%

Средняя цена 1 кв. м жилья на первичном рынке премиум-класса Москвы составила 795 920 рублей, увеличившись за год на 16,3%, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение консалтинговой компании «Метриум».

Как сообщили в компании, в январе — марте 2025 года на рынке новостроек премиум-класса экспонировалось 6,6 тысячи лотов в 59 проектах, из них 6,2 тысячи — это квартиры, и 300 — апартаменты.

В Москве продолжает трансформироваться география премиального рынка, рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова. В прошлом квартале Северо-Западный округ (СЗАО) впервые сравнялся с Западным (ЗАО) по объему предложения, при этом он вышел по числу сделок в лидеры.

На этой неделе компания STONE представила результаты исследования, согласно которым почти все опрошенные москвичи — 91% — считают привлекательными квартиры с нестандартными планировочными решениями, например, террасами или окнами в ванных комнатах.

65% респондентов готовы переплатить за квартиру с террасой. Высокие потолки (от трех метров) оказались на втором месте по популярности — их выбрали 53% респондентов. Замыкает тройку лидеров гардеробная, за которую готовы доплатить 48% участников опроса. Каждый пятый потенциальный покупатель готов увеличить бюджет на покупку квартиры на 20% ради уникальных планировочных решений.

Ранее сообщалось, что в Москве резко увеличится число новых квартир.