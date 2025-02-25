В Москве резко увеличится число новых квартир

Почти треть — 30% — строящихся квартир и апартаментов на московском рынке новостроек будут сданы в 2025 году. Это свидетельствует о том, что большая часть предлагаемых объектов недвижимости уже находится на высокой стадии готовности, заявил «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Доля строящихся вариантов недвижимости со сроком сдачи в 2026 году составляет 29%. На 2027 год запланирован ввод в эксплуатацию 32% предлагаемых объектов недвижимости, а на 2028 – всего 10%. В массовом сегменте преобладают варианты недвижимости со сдачей в 2025 году – они составляют 40% предложения. На рынке новостроек бизнес-класса ситуация иная. Здесь покупателям чаще предлагаются квартиры и апартаменты со сроком сдачи позднее 2025 года. Наибольшая доля строящихся объектов недвижимости в этом сегменте будет построена в 2027 году – это 37% от общего предложения», — отметил Сырцов.

По его словам, сейчас у москвичей востребовано сданное жилье, потому что число инвесторов на массовом рынке крайне низкое, в основном клиенты покупают жилье для себя. Помимо этого, высокие ставки по аренде тоже могут стимулировать брать готовые квартиры, добавил эксперт.

Директор по аналитике компании MR Group Артур Кулешов уточнил, что в среднем стоимость приобретенной на начальном этапе квартиры вырастает на 25-30% за два-три года. В наиболее ликвидных проектах цены могут увеличиться на 40-50%, сказал эксперт.

На рынке новостроек премиум-класса также преобладают объекты с длительным сроком ожидания. Большинство строящихся квартир и апартаментов (37%) будут сданы в 2027 году.

«Если покупатель рассматривает варианты недвижимости в строящихся жилых комплексах со сроком сдачи через один-два года, рекомендуется выбирать проекты с уже готовыми или почти готовыми корпусами. Это позволит оценить качество строительства и соответствие обещаний застройщика реальности. Покупатель сможет увидеть уровень благоустройства, насыщенность инфраструктурой, которая, как правило, к завершению проекта уже функционирует», — подчеркнула коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

На рынке высокобюджетной недвижимости ощущается нехватка объектов со сдачей в ближайший год. При этом много строящихся предложений в элитном и делюкс сегментах со сроком сдачи через два-три года. Максимальная доля (31%) приходится на объекты, которые будут построены в 2028 году.

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