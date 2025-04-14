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Российские производители мебели захотели убрать конкурентов из недружественных стран

Ъ: производители мебели в России хотят ввести заградительные пошлины на импорт
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Shutterstock

Производители мебели в России обратились в Минпромторг с просьбой ввести заградительные пошлины на импорт со стороны фирм из недружественных стран, пишет газета «Коммерсантъ».

Письмо в министерство направили от имени Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Отмечается, что работать над установлением тарифов предлагают усилиями Минпромторга, Федеральной таможенной службы (ФТС) и представителей отрасли.

Как подчеркнул президент АМДПР Александр Шестаков, ввоз импортной мебели сократился с 2021 года по 2023 год — объем продаж упал со 184 до 128 млрд рублей (-30,4%). Однако, по его словам, в 2024 году продажи мебели из недружественных стран, в том числе из Италии и Германии, превысили 30 млрд рублей.

В первой половине февраля кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что зарубежные бренды могут вернуться в Россию в любой момент — в стране нет запрета на их деятельность. По его словам, положительным эффектом возвращения зарубежных компаний станет усиление конкуренции на российском рынке, от чего россияне выиграют.

Ранее россияне рассказали, когда ждут возвращения зарубежных брендов.

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