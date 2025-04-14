Назван российский регион с самым быстрым ростом спроса

Адыгея стала регионом с самым быстрым ростом потребительского спроса в РФ — 20,7% по итогам 2024 года. Об этом узнало РИА Новости по итогам опроса населения.

В пятерку лидеров по росту потребления также вошли Карачаево-Черкесия с ростом в 11,7%, Башкирия (11,2%), Челябинская (10,8%) и Тульская (10,4%) области.

Самой вялотекущей динамикой потребительского спроса в стране отличается Севастополь, где за год потребительский спрос снизился на 4,3% — это единственный субъект РФ с отрицательной динамикой этого показателя. При этом потребление в сфере общественного питания в регионе снизилось вдвое.

В целом в России потребительский спрос за год вырос на 6,4%. При этом спрос в сфере торговли вырос на 7,2%, а в сфере общественного питания — на 9%. На розничную торговлю приходится 73% потребительского спроса.

До этого сообщалось, что Ингушетия, Крым и КБР сильнее всего нарастили потребление тока в 2024 году.

Ранее в ЦБ назвали пять последствий высокого потребительского спроса россиян.