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В ЦБ назвали последствия высокого потребительского спроса россиян

В ЦБ назвали пять последствий высокого потребительского спроса россиян

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Shutterstock

В июне 2024 года темпы роста потребительского спроса в Центральной России замедлились, но оставались выше среднероссийских. Этому способствовало развитие внутреннего туризма и рост зарплат, рассказала заместитель начальника экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Елена Никотина. Она назвала пять последствий такой ситуации.

Эксперт отметила, что в первую очередь в июне был отмечен спрос на услуги в сфере внутреннего туризма. Например, в Московской области вырос интерес людей на отдых в глэмпингах и эко-отелях. При этом расширение внутреннего турпотока и рост популярности гастротуризма поддерживают развитие отрасли общественного питания.

Во-вторых, в столичном регионе увеличился спрос на доставку готовой еды.

«В-третьих, на фоне сохраняющегося высокого спроса на услуги общественного питания в Москве в первой половине 2024 года открылось на 78% больше кафе и ресторанов, чем годом ранее», — отметила Елена Никотина.

В-четвертых, продуктовый спрос положительно повлиял на развитие пищевого производства. По словам эксперта, это заметно в сегменте выпуска безалкогольных напитков: в Центральной России строятся новые заводы, а действующие предприятия увеличивают мощности, ассортиментный ряд и географию поставок на внешние рынки.

«В-пятых, сохранение повышенного спроса позволяет переносить в цены издержки, возросшие в том числе из-за сложностей с логистикой и удорожания импортных компонентов. Из-за проблем с международными расчетами предприятия увеличили запасы сырья и запчастей для обеспечения бесперебойной работы», — сказала эксперт.

По ее словам, бумажное производство на фоне высокого внутреннего и внешнего спроса активно растет с начала 2024 года. В январе-мае производство бумаги и бумажной продукции в Центральном федеральном округе возросло более чем вдвое в годовом выражении, в основном благодаря Московскому региону, где сосредоточено более 700 предприятий отрасли.

До этого Банк России опубликовал доклад «Региональная экономика», в котором отметил рост экономической активности в России в мае — июне 2024 года.

Ранее россиян предупредили о двузначной инфляции.

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