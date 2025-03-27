Во Франции призвали закончить «войну пошлин»

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар призвал закончить «войну пошлин» ради экономик ЕС и США. Свой призыв он высказал в эфире французской радиостанции France Inter.

По словам Ломбара, то, что США «очень агрессивно меняют экономическую политику» причиняет ущерб и американской, и европейской экономикам. Министр подчеркнул, что в то время как США отказываются от сотрудничества, оно может помочь сторонам разрешить противоречия.

«Единственный выход для Евросоюза — самому поднять таможенные пошлины на американские товары», — заключил он.

При этом Ломбар высказал надежду, «каждая сторона поймет, что эта война ни к чему не приведет», и займется поиском альтернативной стратегии.

До этого Трамп пригрозил наказать ЕС и Канаду за сотрудничество против США.

Ранее Ломбар заявил, что конфискация активов РФ нарушит международное право.