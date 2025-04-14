У жителей Москвы, Владивостока и Омска оказались самые высокие «пенсионные» запросы

«Известия»: россияне хотят получать на пенсии более 52 тысяч рублей в месяц

В России средний желаемый доход после выхода на пенсию составил 52,3 тыс. руб., пишут «Известия».

Согласно результатам опроса, запросы россиян выросли на 11% по сравнению с 2024 годом. Больше всего ждут от пенсии жители столицы: им нужен доход в 82,5 тыс. руб. У жителей Владивостока (76,4 тыс. руб.) и Омска (74,3 тыс.) тоже высокие запросы. А в Челябинске, Иркутске и Тюмени рассчитывают на пенсионный доход в размере 18,2 тыс., 25,2 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно.

«Наиболее амбициозными оказались представители младшего поколения. Респонденты в возрасте от 18 до 30 лет рассчитывают в среднем на 66,4 тыс. рублей в месяц. Это на 19 тыс. больше, чем у старшей возрастной группы», — говорится в материале.

На прошлой неделе доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова допустила, что в 2026 году средняя пенсия в России составит 25 тыс. руб. По ее словам, эта цель осуществима, так как создан хороший задел в 2024 году, когда было разморожено индексирование пенсий работающим пенсионерам и произведен перерасчет военным пенсионерам, таможенникам, пожарным.

Ранее были раскрыты самые популярные схемы мошенников по обману российских пенсионеров.