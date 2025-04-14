Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У жителей Москвы, Владивостока и Омска оказались самые высокие «пенсионные» запросы

«Известия»: россияне хотят получать на пенсии более 52 тысяч рублей в месяц
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В России средний желаемый доход после выхода на пенсию составил 52,3 тыс. руб., пишут «Известия».

Согласно результатам опроса, запросы россиян выросли на 11% по сравнению с 2024 годом. Больше всего ждут от пенсии жители столицы: им нужен доход в 82,5 тыс. руб. У жителей Владивостока (76,4 тыс. руб.) и Омска (74,3 тыс.) тоже высокие запросы. А в Челябинске, Иркутске и Тюмени рассчитывают на пенсионный доход в размере 18,2 тыс., 25,2 тыс. и 30 тыс. руб. соответственно.

«Наиболее амбициозными оказались представители младшего поколения. Респонденты в возрасте от 18 до 30 лет рассчитывают в среднем на 66,4 тыс. рублей в месяц. Это на 19 тыс. больше, чем у старшей возрастной группы», — говорится в материале.

На прошлой неделе доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова допустила, что в 2026 году средняя пенсия в России составит 25 тыс. руб. По ее словам, эта цель осуществима, так как создан хороший задел в 2024 году, когда было разморожено индексирование пенсий работающим пенсионерам и произведен перерасчет военным пенсионерам, таможенникам, пожарным.

Ранее были раскрыты самые популярные схемы мошенников по обману российских пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами