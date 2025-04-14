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Трамп пообещал, что США проведут связанные с пошлинами на электронику расследования

Трамп: США проведут расследования, связанные с пошлинами на электронику
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Kevin Mohatt/Reuters

Соединенные Штаты проведут связанные с пошлинами расследования и оценят всю цепочку поставок электроники и полупроводников. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

По его словам, власти страны в предстоящих расследованиях по пошлинам, связанных с национальной безопасностью, оценят полупроводники и всю цепочку поставок электроники.

Президент США отметил, что Вашингтон не вводил никаких исключений для отдельных групп товаров, а они переходят в другую «тарифную корзину».

Трамп подчеркнул, что «никто не «соскочит с крючка»» из-за несправедливых торговых балансов и неденежных тарифных барьеров, использовавшихся другими странами против США. Глава Белого дома указал на особенно плохое отношение Китая к Соединенным Штатам.

13 апреля заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что США обладают серьезными рычагами воздействия на Китай. Он отметил, что Вашингтон полностью финансирует КНР, все ее развитие и индустриализацию.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а КНР довела пошлины против Штатов до 125%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.

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