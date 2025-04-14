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Названы шесть соцвыплат, которые начисляются автоматически

Сенатор РФ Епифанова: в ближайшие годы пенсии по старости начислят без заявлений
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Архив Совета Федерации

Россияне получают шесть видов выплат в беззаявительном порядке, они начисляются автоматически без каких-либо документов. Об этом «Газете.Ru» заявила сенатор Ольга Епифанова.

Она отметила, что в проактивном формате уже оформляются маткапитал, СНИЛС при рождении ребенка, все виды пенсии по инвалидности после ее установления, ежемесячная денежная выплата после установления инвалидности, федеральная социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума одновременно с оформлением пенсии, индексация пенсий.

«С прошлого года в беззаявительном порядке назначается пенсия по потере кормильца, пенсия детям в возрасте до 18 лет, оба родителя которых неизвестны. Все эти выплаты с использованием федерального регистра сведений о населении. Планируется, что в течение ближайших лет в беззаявительном порядке будут назначаться и страховые пенсии по старости», — подчеркнула Епифанова.

Сенатор добавила, что пенсионеры и другие категории населения также могут получить исчерпывающую информацию о своих правах на Единой цифровой платформе (ЕГИССО).

Ранее стало известно, у кого из россиян вырастут пенсии в мае.

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