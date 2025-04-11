Cтало известно, у кого из россиян вырастут пенсии в мае

В мае увеличатся пенсии у пяти категорий россиян, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Во-первых, по указу президента будет осуществлена выплата в размере 80 тыс. рублей инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией и вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны», — отметил экономист.

Вторая категория — россияне, работавшие в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, а также награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, узники нацистских концлагерей.

Третья категория — граждане, которым исполнилось 80 лет в апреле 2025 года. По словам Балынина, у них пенсия увеличится более чем на 10 тыс. рублей за счет удвоения фиксированной выплаты и компенсационной надбавки в размере 1314 рублей.

Четвертая категория — члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Балынин уточнил, что доплата назначается тем, кто имеет выслугу не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. При увольнении со службы по состоянию здоровья требования по числу лет выслуги для получения доплаты снижаются на пять лет: до 20 лет мужчинам и до 15 лет женщинам.

Пятая категория — работники организаций угольной промышленности. Экономист уточнил, что размеры доплаты рассчитываются индивидуально каждому получателю. По словам Балынина, данные доплаты положены тем, кто проработал в организациях угольной промышленности, добывая уголь и сланец в режиме полного рабочего дня не менее 25 лет. Экономист сказал, что на эту доплату могут претендовать те граждане, которые занимались строительством шахт в течение аналогичного периода.

Балынин добавил, что для отдельных работников (например, горнорабочих очистного забоя, проходчиков и др.) минимальной период занятости для получения доплаты сокращен до 20 лет. Экономист заключил, что для перерасчета документы необходимо было подать до 31 марта 2025 года, данная доплата выплачивается вместе с пенсией.

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