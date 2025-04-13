Стоимость товаров Lego, Nike и Levi's может удвоиться из-за Трампа

При переносе производства из Азии в США с учетом пошлин джинсы Levi's и игрушки Lego подорожают почти вдвое, заявила ТАСС замдиректора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

По ее словам, эксперты центра предварительно оценили, как изменится стоимость популярных товаров, которые Соединенные Штаты импортируют из КНР. Их расчеты учитывали два сценария: применение тарифа в 145% и перенос производства в США.

«Наиболее уязвимы для роста цен... товары с высокой долей ручного труда (одежда, мебель), сложная электроника и машиностроение (зависимость от азиатских компонентов, технологических решений, полуфабрикатов), автомобили (металлы, батареи)», — сообщила Федюнина.

Она привела несколько примеров:

сейчас конструкторы Lego Group стоят $50, при производстве в США подорожают до $80, а с учетом тарифа обойдутся в $102;

джинсы Levi's за $50, при производстве в США будут стоить $60, но с учетом тарифа подорожают до $102;

кроссовки Nike за $80 при производстве в США обойдутся в $114, но с учетом тарифа их можно будет купить за $163,2.

Федюнина пояснила, что итоговая стоимость товаров зависит от многих факторов: разницы в оплате труда между странами, автоматизации производства и логистики.

2 апреля президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Он заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». После этого между Вашингтоном и Пекином началось торговое противостояние.

В итоге 10 апреля американские власти объявили об очередном новом размере пошлины для Китая. После частичного сложения ставка выросла до 145% — к изначальным 10% добавились еще 10% «за фентанил», а затем последовала «ответная» 125-процентная пошлина. Трамп отметил, что США находятся «в очень хорошей форме» и «ежедневно загребают» $3,5 млрд после введения импортных пошлин.

Ранее в США нашли «болевые точки» Трампа и Си в торговой войне.