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Россиян предупредили о подорожании лимонов

Mash: лимоны в России подорожают на 25% из-за неурожая в Турции
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Shutterstock

В России в ближайшее время на 25% подорожают лимоны. Причина — плохой урожай в Турции и трудности с логистикой при транспортировке из Египта, сообщает Telegram-канал Mash.

В основном, лимоны в Россию поставляет Египет и Турция, уточняет канал.

«8 апреля турецкие поставки за границу временно ограничились из-за непогоды и неурожая. Потом вывоз разрешился, но из-за сложности цена опта уже сравнялась с рыночной — 180 рублей. За ней подтягивается цена на рынке с наценкой и получается 220–230 рублей», — говорится в сообщении.

Египетские лимоны обойдутся дороже — до 200 рублей за килограмм. К тому же, они часто зеленые и слишком кислые для употребления в пищу. Самые дорогие фрукты — из Турции — 350 рублей за килограмм, добавляет Mash.

До этого председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов рассказал, что в России не ожидается существенного роста цен на лимоны на фоне сокращения импорта из Турции. По его словам, число турецких лимонов на российских рынках зависит от сезона, пик приходится на осенне-зимний период. Эксперт уточнил, что весной поставки смещаются в Аргентины, ЮАР, Марокко, которые способны покрыть выпадающий турецкий импорт.

Он добавил, что в случае, если приостановка экспорта в Турции продлится долго, отечественный бизнес успеет переориентироваться и избежать дефицита лимонов.

Ранее в Госдуме заявили, что России не грозит дефицит лимонов.

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