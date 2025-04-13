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Власти Британии хотят привлечь военный флот к перевозке угля для промышленности

Times: власти Британии собираются привлечь ВМС к доставке угля для British Steel
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Ariel Schalit/AP

Британские власти собираются привлечь военно-морской флот королевства (ВМС) к доставке угля для доменных печей предприятия British Steel. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Британии.

Речь идет о конвоировании гражданских судов, которые перевозят уголь — в издании отметили критическую важность беспрерывных поставок угля для доменных печей. Дело в том, что для их работы необходимо поддерживать постоянное горение внутри — ведь если печь потухнет, шанс того, что ее можно будет запустить вновь крайне мал, ведь расплав металла внутри тогда застынет и его придется разрушать.

«Министры могут отправить ВМС для сопровождения доставки топлива к доменным печам Скантропа», — пишет издание.

В министерстве обороны Британии заявили, что такой приказ для флота пока не поступил.

До этого Палата лордов Британии одобрила срочный законопроект для спасения British Steel.

О том, что власти Великобритании могут изъять в оборот государства активы British Steel, сообщала газета Financial Times. Компания оказалась под угрозой закрытия после того, как ей не удалось договориться с собственным владельцем — китайской группой Jingye — о финансовой поддержке.

По предварительной информации, сейчас British Steel и британские министры спорят на тему замены устаревших сталеплавильных печей. Правительство готово выделить на проект порядка £500 млн из необходимых £2 млрд.

Ранее парламент Британии прервал каникулы из-за темы национализации British Steel.

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