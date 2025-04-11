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Парламент Британии прервет каникулы из-за темы национализации British Steel

Депутаты Британии вернутся с каникул для обсуждения национализации British Steel
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Global Look Press

Британский парламент прервет каникулы, чтобы обсудить возможную национализацию металлургической компании British Steel. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным журналистов, заседание по этой теме пройдет 12 апреля в 11:00 (13:00 мск). При этом в настоящее время в королевстве идут пасхальные каникулы, которые длятся с 9 по 21 апреля.

Отмечается, что в последний раз британские депутаты прерывали каникулы в 2021 году, чтобы обсудить уход американских войск из Афганистана.

О том, что власти Великобритании могут изъять в оборот государства активы British Steel, сообщала газета Financial Times. Компания оказалась под угрозой закрытия после того, как ей не удалось договориться с собственным владельцем — китайской группой Jingye — о финансовой поддержке.

По предварительной информации, сейчас British Steel и британские министры спорят на тему замены устаревших сталеплавильных печей. Правительство готово выделить на проект порядка £500 млн из необходимых £2 млрд.

Ранее Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд на Байдена из-за блокирования сделки по слиянию.

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